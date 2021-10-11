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14:01, 11 октября 2021

Источники газеты The Sun утверждают, что Россия украла у Великобритании формулу вакцины AstraZeneca

Подозрения у британской службы безопасности были еще около года назад, однако сейчас появились конкретные доказательства, говорится в публикации издания. При этом нет сомнений, что рецепт вакцины российские шпионы выкрали прямо из оксфордской лаборатории. Когда именно это могло произойти, не уточняется. По версии газеты, это было необходимо для того, чтобы в последствие иммунологи могли создать вакцину «Спутник» на основании британских наработок.

На фоне публикации член парламента Великобритании Боб Сили вновь призвал более серьезно отнестись к российскому и китайскому шпионажу. В свою очередь еще один парламентарий Эндрю Бриджен выказал уверенность, что у Великобритании есть лучшие ученые и исследовательские центры, но у России, вероятно, лучшие шпионы

Между тем, министр внутренних дел королевства Дэмиан Хайндс не стал комментировать публикацию газеты The Sun, но и не опроверг ее. Он лишь сказал, что уверен в том, что есть государства, которые постоянно пытаются получить в свои руки секретную информацию, включая интеллектуальную собственность, а также коммерческие и научные секреты.

Власти Великобритании комментировать публикацию газеты The Sun отказались.

В Кремле публикацию британской газеты всерьез не восприняли, – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В свою очередь, руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев считает сценарий похищения формулы вакцины крайне вероятным. При этом Христо Грозев подчеркнул, что это его оценка в качестве наблюдателя, поскольку Bellingcat не занимает расследованиями экономического шпионажа. Напомним, российские власти считают Bellingcat иностранным агентом.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее называл версию про кражу формулы AstraZeneca самым смешным мифом про «Спутник V». При этом он признавал, что российская и британская вакцины действительно похожи, хотя и отмечал принципиальные отличия.

Напомним, в России запущено производство вакцины AstraZeneca на экспорт, а также ведутся эксперименты по комбинированию вакцины «Спутник лайт» и AstraZeneca.  



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