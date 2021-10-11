В Кремле не располагают информацией по поводу задержания россиян в Турции

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Честно говоря, мы вообще не информированы и не располагаем информацией. Если это действительно российские граждане, то, наверное, мы или уже получили по дипканалам, или получим какую-то информацию. Но мы ничего не знаем на этот счет, я ничего не могу сказать», — сказал он.

Накануне турецкие СМИ сообщили о задержании по подозрению в шпионаже шестерых иностранных граждан, в том числе с российскими паспортами. Задержания прошли в Стамбуле и Анталии. По данным СМИ, иностранцев подозревают в попытке получить доступ к важной для национальной безопасности информации, военном и политическом шпионаже. У задержанных изъято оружие и документы. На опубликованном Haberturk снимке виден фрагмент российского загранпаспорта. Другие детали операции пока не раскрываются.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявилв интернет-изданию «Газета.ру», что «посольство России и генеральные консульства направили соответствующие запросы турецкой стороне и находятся с ней в контакте».