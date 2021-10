В Кремле назвали The Sun, сообщившую, что формула «Спутника» была украдена у AstraZeneca, «глубоко ненаучной газетой»

В Кремле назвали The Sun, опубликовавшую ранее информацию о том, что формула «Спутника» была украдена у разработчиков AstraZeneca, «глубоко не научной газетой». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Газета Sun – это же очень известная, глубоко не научная газета. Наверное, вот так мы и относимся к этим публикациям», — сказал он.

Британская газета The Sun со ссылкой на неназванные службы безопасности ранее писала, что формула для разработки российской вакцины «Спутник» была украдена у разработчиков препарата AstraZeneca. По словам источников The Sun, у них есть доказательства того, что иностранный агент скопировал все данные, необходимые для создания вакцины. Когда именно это произошло – не уточняется.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник» была зарегистрирована первой в мире, это произошло в августе прошлого года. Как и британская AstraZeneca, «Спутник» является векторной вакциной, созданной на основе аденовирусов. Ранее в центре имени Гамалеи, специалисты которого разработали «Спутник», утверждали, что разница между их вакциной и британской заключается в степени очистки препаратов. В последние месяцы специалисты проводят испытания совместного применения этих вакцин. Такие исследования сейчас проходят, например, в Аргентине и Азербайджане.

Препарат «Спутник» так и не прошел регистрацию во Всемирной Организации здравоохранения. В прошлом месяце российские власти объявили, что все барьеры для этого устранены, и чиновники в ближайшее время займутся этим вопросом.