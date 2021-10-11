Песков: Высокая смертность от коронавируса в России объясняется крайне низкими темпами вакцинации

Так считают в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, из-за этого пандемия не уходит и появляются более агрессивные штаммы. При этом он назвал нереальным введение штрафов за отказ от вакцинации.
2021-10-11T13:31:48+03:00
2021-10-11T13:56:44+03:00
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13:31, 11 октября 2021
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