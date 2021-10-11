Встреча Виктории Нуланд и Сергея Рябкова состоится 12 октября

Встреча зам.госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд и заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова состоится 12 октября. На следующий день Нуланд проведет переговоры с зам.главы администрации Кремля Дмитрием Козаком.

Напомним, высокопоставленная американская представительница прилетает в Москву сегодня.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов сказал «Эху», что о результатах приезда в Россию госсекретаря США Виктории Нуланд вряд ли станет известно, но, тем не менее, это событие важно для обеих стран.

Лукьянов отметил, что в ответ на исключение Нуланд из санкционного списка России, США исключили из своего списка россиянина, и назвал это совершенно новой практикой международных отношений.