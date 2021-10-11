Источник РИА: шесть человек, задержанных в Турции по подозрению в шпионаже, являются россиянами-выходцами из Чечни

Источник в турецкой полиции подтверждает, что шесть человек, которые были задержаны в Турции по подозрению в шпионаже и подготовке нападений, являются россиянами-выходцами из Чечни, передает РИА Новости. По утверждению телеканала CNNTurk, при обыске у задержанных были найдены оружие и российские паспорта. Ранее представители чеченской диаспоры в Турции рассказывали изданию «Кавказ.Реалии», что по меньшей мере один из задержанных связан с властями республики.

Напомним, российские власти считают издание «Кавказ.Реалии» иностранным агентом.