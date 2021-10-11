Обвиняемый по делу о смертельном отравлении арбузом дезинфектор переведен под домашний арест

Доводы защиты суд счел обоснованными и отпустил сотрудника коммерческой компании по дезинфекции Антона Котова из-под стражи. Защита настаивала, что следствию не удалось доказать ни вину подозреваемого, ни необходимость его дальнейшего содержания под арестом.

Котова задержали 13 сентября. Ему вменяют нарушения при проведении санобработки в одном из московских магазинов «Магнит», которое стало причиной смерти двоих человек, отравившихся арбузом с инсектицидом. Свою вину дезинфектор не признает. Его адвокат настаивает, что получить смертельную дозу использованного Котовым средства невозможно.

Один из профильных специалистов даже проводил открытый эксперимент и съел смоченный в веществе арбуз. С ним ничего не случилось. Эксперты в области химии также считают, что связи между отравлением и дезинфекцией в магазине нет, так как инсектициды скорее всего бы не смогли попасть внутрь ягоды и остались бы на ее поверхности.

Обвиняемый останется под домашним арестом до 10 ноября. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.