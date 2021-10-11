Тверской суд в Москве в эти минуты рассматривает дело в отношении депутата Екатерины Енгалычевой

Её обвиняют в повторном нарушении правил проведения массовой акции.

Депутат Московской городской думы от партии КПРФ на заседание не приехала. Как рассказал её помощник Василий Лузинович, «Енгалычева находится на больничном из-за пережитого нервного стресса». Точный диагноз он не уточнил.

Соратники депутата надеются, что сегодняшнее заседание по причине неявки обвиняемой не отложат. В ином случае, по их словам, это можно рассматривать, как сигнал к возможному аресту Енгалычевой. По данному административному делу он может составлять до 30 суток.

На минувшей неделе Тверской суд рассмотрел аналогичный протокол и признал депутата виновной, назначив штраф в размере 250 тысяч рублей. По версии следствия, Енгалычева является организатором мероприятий 20 и 25 сентября, которые власти называют несанкционированными. В эти дни на Пушкинской площади депутаты от КПРФ встречались со своими сторонниками по итогам выборов в Госдуму. По оценкам экспертов, в них участвовало около тысячи человек.

Ранее Тверской суд оштрафовал главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина.