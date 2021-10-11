Эксперт: Ограничения для непривитых граждан приводят к увеличению количества поддельных сертификатов о вакцинации

Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов.

«С точки зрения передачи инфекции – практически все эти меры почти бессмысленны. Там речь идет о том, чтобы обидеть невакцинированных. Как мы знаем по опыту летней принудиловки в больших городах в России, ни к чему эта принудиловка не привела кроме как к всплеску торговли фальшивыми сертификатами. По оценкам людей, которые специально этим занимались, масштаб фальсификаций был огромный: каждый третий сертификат, судя по всему, был купленный. Это нормальная реакция людей на принуждение – прежде всего избежать принуждения, а доверия к полезности, к сожалению, нет», — сказал он.

Ранее стало известно о новых ограничениях, которые вводят регионы России из-за коронавируса. В Хакасии для посещения общепита, а также учреждений спорта и культуры теперь необходим сертификат о вакцинации или справка о том, что человек переболел ковидом. Об этом сообщил губернатор региона Валентин Коновалов. Он добавил, что в республике увеличивается коечный фонд для пациентов с коронавирусом и призвал соблюдать масочный режим.

С сегодняшнего дня в нескольких регионах страны вводится система QR-кодов. Это затронет Архангельскую, Самарскую, Курскую и Воронежскую области, а также Чечню, Кабардино-Балкарию и Татарстан. Кроме того, в Чеченской Республике пожилые люди старше 65 лет переведены на обязательную самоизоляцию. Дистанционное обучение с завтрашнего дня вводится в школах Воронежа, а ВУЗам области местные власти рекомендуют перейти в онлайн-формат. Эта мера коснулась уже десятки школ в нескольких регионах России.

Накануне, в России был установлен суточный рекорд смертности от коронавируса.