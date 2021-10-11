Украинскому политику Владимиру Медведчуку вручено ходатайство об аресте с альтернативой залога в один миллиард гривен

Это тридцать восемь миллионов долларов, сообщил коллега Медведчука по фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин. Он напомнил, что Медведчук уже находится под домашним арестом, его не нарушает и по закону суд не может изменить меру пресечения на более тяжкую.