Украинскому политику Владимиру Медведчуку вручено ходатайство об аресте с альтернативой залога в один миллиард гривен

Это тридцать восемь миллионов долларов, сообщил коллега Медведчука по фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин. Он напомнил, что Медведчук уже находится под домашним арестом, его не нарушает и по закону суд не может изменить меру пресечения на более тяжкую.
2021-10-11T12:33:18+03:00
2021-10-11T12:33:18+03:00
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12:33, 11 октября 2021
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