СК: после отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области возбуждено уже четырнадцать уголовных дел

Задержаны пятнадцать человек, из них восемь уже арестованы. По данным следствия, подозреваемые закупали технический спирт в Уфе. Всего, по последним сведениям, в результате употребления нелегального алкоголя погибли тридцать четыре человека. Тридцать находятся под наблюдением врачей.
2021-10-11T12:32:57+03:00
2021-10-11T13:05:50+03:00
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12:32, 11 октября 2021
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