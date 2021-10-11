СК: после отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области возбуждено уже четырнадцать уголовных дел

Задержаны пятнадцать человек, из них восемь уже арестованы. По данным следствия, подозреваемые закупали технический спирт в Уфе. Всего, по последним сведениям, в результате употребления нелегального алкоголя погибли тридцать четыре человека. Тридцать находятся под наблюдением врачей.