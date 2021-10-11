На севере Москвы из окна жилого дома выпала женщина с двумя детьми

Все погибли. Возбуждено дело об убийстве малолетних, сообщает следственный комитет. По данному факту проводит свою проверку и прокуратура.
2021-10-11T12:32:28+03:00
2021-10-11T12:32:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 11 октября 2021
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