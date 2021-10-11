Алексея Навального поставили на профучет как экстремиста и террориста

Текст об этом появился в Instagram политика. Навальный рассказывает, что его вызвали на заседание комиссии, которая решила снять его с учета как склонного к побегу, но поставить на новый. Сам Навальный говорит, что эти профучеты не такие утомительные, как прежний.
2021-10-11T13:32:00+03:00
2021-10-11T13:32:18+03:00
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13:32, 11 октября 2021
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