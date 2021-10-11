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12:05, 11 октября 2021

За последние 10 лет Россия чаще всех остальных стран, вместе взятых, требовала от Google блокировать информацию

На Россию приходится более 60% от общего количества получаемых корпорацией запросов, сообщает русская служба BBC. Российские власти за период с 2011 по июнь 2020 отправили более 123,5 тысяч обращений с требованием удалить контент. В большинстве случаев они касались веб-поиска и платформы YouTube, которая принадлежит Google. С недавних пор автором этих запросов преимущественно является Роскомнадзор, тогда как ранее — МВД. Все поменялось в 2016 году, когда Россия заняла лидирующую позицию среди всех стран по доле требований заблокировать информацию. До этого она не входила даже в топ-15.

Треть запросов российских властей аргументируется угрозой национальной безопасности. При этом корпорация Google иногда отказывается подчиниться, но доля отклоненных обращений ежегодно падает. Также за последние годы компания стала чаще раскрывать правоохранителям из России данные о конкретных пользователях.

После России в рейтинге стран по доле запросов с требованием блокировки информации оказались Турция, Индия и США. В сентябре Google по требованию властей удалил из онлайн-магазина для гаджетов приложение «Умное голосование». Также ролик о проекте сторонников Алексея Навального был заблокирован платформой YouTube.


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