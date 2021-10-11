В 20 точках Москвы появилась возможность бесплатно сделать экспресс-тест на коронавирус

Проверить себя на наличие заболевания можно в 10 многофункциональный центрах и 10 общественных местах, среди которых ГУМ, ЦУМ, торговые центры и фуд-корт «Депо» рядом с метро Новослободская, сообщила руководитель оперативного штаба в Москве Анастасия Ракова. По ее словам, такое массовое тестирование граждан поможет выявить случаи бессимптомного течения болезни и изолировать инфицированного, таким образом отсрочив или даже избежав введения жестких ограничений на фоне пандемии.

Вместе с тем результаты быстрого исследования не будут расцениваться как диагноз. В оперштабе пояснили, что в таком случае у пациента на месте возьмут мазок, и до его результатов попросят оставаться дома.

Ракова также подчеркнула, что система экспресс-тестирования хорошо себя зарекомендовала, поскольку в 85% случаев результат совпадал с данными ПЦР-теста. Ложноположительных тестов в рамках пилотного исследования было всего 2%.

Между тем, согласно свежим данным штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в стране выявлено почти 29,5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом, 957 граждан скончались.