The Sun: Формула для разработки российской вакцины «Спутник» была украдена у иностранных специалистов

Официально ни в Лондоне, ни в Москве эти данные не комментировали.

Российские шпионы украли формулу вакцины от коронавируса у разработчиков препарата AstraZeneca. Об этом со ссылкой на неназванные службы безопасности пишет британская газета The Sun. По словам её источников, у них есть доказательства того, что иностранный агент скопировал все данные, необходимые для создания вакцины. Когда именно это произошло – не уточняется.

Российский препарат «Спутник» был зарегистрирован первым в мире, это произошло в августе прошлого года. Он, как и британская AstraZeneca, является векторной вакциной, созданной на основе аденовирусов. Ранее в центре имени Гамалеи, специалисты которого разработали «Спутник», утверждали, что разница между их вакциной и британской заключается в степени очистки препаратов.

В последние месяцы специалисты проводят испытания совместного применения этих вакцин. Такие исследования сейчас проходят, например, в Аргентине и Азербайджане.

Препарат «Спутник» так и не прошёл регистрацию во Всемирной Организации здравоохранения. В прошлом месяце российские власти объявили, что все барьеры для этого устранены, и чиновники в ближайшее время займутся этим вопросом.