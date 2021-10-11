Bellingcat планирует оказывать финансовую поддержку российским журналистам, признанным иностранными агентами

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель отдела расследований издания Bellingcat* Христо Грозев.

«Мы были назначены иностранными агентами, но для нас это небольшая проблема, потому что у нас нет представительства в России. Нас беспокоит количество индивидуальных российских журналистов, которые каждую пятницу добавляются [в реестр иностранных агентов]. К сожалению, это неисчерпаемый ресурс, еще много будут. Мы решили, и скорее всего, сегодня до конца дня объявим инициативу, что будем помогать именно таким журналистам финансово. Мы обратимся, скорее всего, ко всем, кому расследования и журналистика ценна по всему миру, и будем просить, чтобы они помогали таким журналистам, которые становятся иностранными агентами. Начнем просто с краудфандинга, а потом… надеюсь, что не придется делать фонд», — сказал он.

Ранее власти России внесли в список иноагентов международную расследовательскую группу Bellingcat*. За последние годы Bellingcat* опубликовала целый ряд расследований о сбитом на востоке Украины «Боинге» и об отравлении сотрудниками ФСБ политика Алексея Навального.

Одновременно с этим с список иноагентов также внесли издание «Кавказский узел»* и еще 9 человек. Восемь из них журналисты — Татьяна Вольтская, Андрей Захаров, Екатерина Клепиковская, Роман Перл, Евгений Симонов, Елена Соловьева, Даниил Сотников и Елизавета Сурначева. В перечень попала и Галина Арапова, директор «Центра защиты прав СМИ»*, который уже признан властями иноагентом. В интервью «Эху Москвы» Г.Арапова сказала, что на работе ее организации это уже не отразится.

В общей сложности в реестре СМИ-иноагентов теперь 85 пунктов.

* — Признан властями РФ иноагентом