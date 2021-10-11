Изменена мера пресечения дезинсектору, который был арестован по делу об отравлении семьи, предположительно, арбузом

Мосгорсуд изменил меру пресечения дезинсектору, который был арестован по делу об отравлении семьи, предположительно, арбузом. Антона Котова, проводившего обработку в магазине «Магнит», отправили под домашний арест. Адвокат обвиняемого сказал ТАСС, что прокуратура и следствие возражали против удовлетворения требования защиты.

Месяц назад из квартиры жилого дома на Совхозной улице в Москве были госпитализированы женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Спасти бабушку и подростка не удалось. По версии следствия, причиной смерти стало нарушение правил при проведении дезинсекции.