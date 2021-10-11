Московские власти надеются, что экспресс-тестирование в столице позволит избежать ввода более жестких ограничений

С сегодняшнего дня в Москве открылись два десятка точек, где бесплатно делают тест на антиген к коронавирусу.
Стоит напомнить, что заболеваемость в Москве за две недели выросла в полтора раза.
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С сегодняшнего дня в Москве открылись два десятка точек, где бесплатно делают тест на антиген к коронавирусу.
Стоит напомнить, что заболеваемость в Москве за две недели выросла в полтора раза.
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»