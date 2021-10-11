В России выявлено 29409 случаев коронавируса, зафиксировано 957 летальных исходов

Об этом сообщает Оперштаб.

Из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 957 летальных исходов. По числу умерших от коронавируса в течение суток Россия лидирует среди всех стран мира. По данным за минувшие сутки, каждый пятый, кто умер от коронавируса, живет в нашей стране.

5002 новых случая зафиксированы в Москве.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 804 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 217 372 летальных исхода, выздоровели 6 873 579 человек.