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Эксклюзив Эха 11:29, 11 октября 2021

Грозев: Признание Bellingcat иностранным агентом абсурдно, так как издание не является российским СМИ

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель отдела расследований издания Bellingcat* Христо Грозев.
«Первая реакция, которая была у меня, я даже в «Твиттере» даже написал: «Почему вы ждали так долго?». Ожидали, что еще раньше это сделают, хотя абсурдно назначить нас иностранным, мы же европейское СМИ, западное СМИ, практически все финансирование которого с Запада. Хотя после публикации нашего расследования отравления Навального и серии других политических фигур, которые были отравлены, по нашей версии, ФСБ, мы стали получать значительное количество пожертвований из России. Если что-то и поменялось, то мы стали «российским агентом», а не только «иностранным агентом», — сказал он.
Х.Грозев отметил, что Bellingcat* не специализируется на расследовании преступлений, связанных исключительно с Россией.
«Это не эксклюзивно Россия. Мы расследуем особые типы преступлений, мы расследуем государственные преступления, те преступления, которые правоохранители в Европе не имеют возможности или желания расследовать. Система правоохранения основана на принципе государственной суверенности и международной юридической помощи. То есть, когда кто-то застрелил кого-то в Берлине, и окажется, что стрелок с российским паспортом, единственное, что немецкая полиция может сделать, это запросить у России данные об этом человеке, о его прошлом. Когда государство становится реально преступником, эта система ломается, она больше не работает. Мы фокусируемся именно на таких преступлениях, из них и преимущественно, к сожалению, последние 4-5 лет Россия создает ресурс для нашего расследования. Это не эксклюзивно Россия, мы, например, расследовали преступления НАТОвских стран, когда они продавали незаконно Саудовской Аравии бомбы, оружие НАТОвское, которое Саудовская Аравия потом использовала», — пояснил он.
Журналист также добавил, что отчет о финансировании проекта регулярно публикуется на сайте Bellingcat*.
«Наше финансирование прозрачно, оно на странице Bellingcat. Есть аудит, который мы публикуем каждый год, там полностью по строкам можно посмотреть финансирование. Bellingcat – это фонд голландский, от которого требуется, чтобы сохранить сой благотворительный статус, чтобы он полностью, публиковал, откуда мы берем деньги. Раньше половина денег были из наших собственных платных семинаров на английском языке, обучаем людей, как работать с открытыми данными, много журналистов среди наших клиентов, много полицейских среди наших клиентов. Это было примерно 50%. Остальные 50% были дарения, donations из разных фондов и частных компаний. На данный момент самый большой donation из голландской лотереи – государственная монополия в Голландии над лотерейным бизнесом – они дали нам большое финансирование, на протяжении 5 лет почти миллион евро из-за нашей роли в расследовании гибели пассажиров, которые были на MH-17», — заключил он.
Власти России внесли в список иноагентов международную расследовательскую группу Bellingcat*. За последние годы Bellingcat* опубликовала целый ряд расследований о сбитом на востоке Украины «Боинге» и об отравлении сотрудниками ФСБ политика Алексея Навального.
Одновременно с этим с список иноагентов также внесли издание «Кавказский узел»* и еще 9 человек. Восемь из них журналисты — Татьяна Вольтская, Андрей Захаров, Екатерина Клепиковская, Роман Перл, Евгений Симонов, Елена Соловьева, Даниил Сотников и Елизавета Сурначева. В перечень попала и Галина Арапова, директор «Центра защиты прав СМИ»*, который уже признан властями иноагентом. В интервью «Эху Москвы» Г.Арапова сказала, что на работе ее организации это уже не отразится.
В общей сложности в реестре СМИ-иноагентов теперь 85 пунктов.

* — Признан властями РФ иноагентом


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