Лидер победившей на выборах чешской коалиции планирует обратиться к президенту с просьбой сформировать правительство

Лидер чешской оппозиционной коалиции, победившей на выборах в парламент, Петр Фиала планирует обратиться к президенту страны с просьбой сформировать правительство.

Президент республики Милош Земан еще до выборов сказал, что поручит формирование нового правительства лидеру партии, которая получила наибольшее число голосов избирателей. Действующий премьер-министр Андрей Бабиш признал поражение возглавляемого им движения. В это время Пиратская партия, занимающая третье место, уже согласилась вступить в коалицию с Петром Фиалой и принять участие в формировании нового правительства. Сообща, по разным оценкам, они могут занять до 115 депутатских кресел из 200. Таким образом, вне зависимости от итоговой расстановки сил именно либералы получат простое большинство.

Теоретически президент может поручить проигравшему Бабишу попытаться сформировать правительство. Однако, по оценкам экспертов, премьер вряд ли найдёт поддержку у партнёров. Они уверены, что его авторитет сильно подпортила недавняя публикация информации про офшорные счета в досье «Пандоры».



Накануне Милоша Земана экстренно госпитализировали. Поэтому окончательное решение, кто будет формировать правительство, он примет, как только его здоровье придет в норму.