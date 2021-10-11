В Стокгольме сегодня объявят лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

Формально она не считается одной из Нобелевских, поскольку в завещание филантропа не включена. Не поддерживают эту номинацию и потомки основателя премии. Однако несмотря на это Нобелевский комитет при Шведской академии наук начиная с 1968 года ежегодно вручают эту награду.

Профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин считает, что решение Нобелевского комитета о лауреате премии по экономике может быть непредсказуемым. Об этом он сказал в эфире «Эха».

Сам Константин Сонин надеется, что премию получат Дарон Асемоглу и Джеймс Робинсон за «исследование ключевой роли институтов в экономическом развитии».