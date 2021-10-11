Военный инженер морского флота США обвиняется в шпионаже за попытку продать секретные данные о подлодках

Карту памяти с информацией он спрятал в половинке сэндвича.

Инженер-ядерщик ВМФ США передавал данные о характеристиках реакторов подводных лодок класса «Вирджиния», которые используют как для глубоководных, так и для прибрежных операций. За это он требовал вознаграждение в криптовалюте в эквиваленте 100 тысяч долларов. При этом он сам проявил инициативу и направил по электронной почте предложение провести сделку в другую страну, которая в сообщении американского Министерства юстиции не уточняется.

Письмо перехватили в Федеральном бюро расследований. Агент, выдававший себя за зарубежного сотрудника спецслужб, вступил в переписку и вел ее в течение года. В передаче данных якобы разведке другой страны участвовала и жена обвиняемого. Он оставлял секретную информацию на картах памяти в тайниках, размещая их то в половинке сэндвича, то в упаковке от жевательной резинки, а супруга следила за тем, чтобы мужа не заметили.

Они были арестованы в субботу при передаче очередного пакета данных.

Планируется, что оба обвиняемых в продаже секретной информации о подлодках завтра предстанут перед судом.