В Оренбургской области задержаны четырнадцать человек по делам о нелегальном алкоголе

В Оренбургской области задержали уже четырнадцать человек в рамках расследования уголовных дел о нелегальном производстве, хранении или сбыте алкоголя. Материалы об избрании ими меры пресечения должны в скором времени поступить в суды региона.

Среди умерших и пострадавших есть люди из разных социальных слоев, рассказала в эфире «Эха» шеф-редактор «Эха Москвы» в Оренбурге Ирина Левина.

По словам Ирины Левиной, несмотря на эту трагедию, жители области продолжат покупать незаконно распространяемый алкоголь.

Напомним, в результате отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области погибли тридцать четыре человека.