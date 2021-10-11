Члены ОНК из Москвы и Санкт-Петербурга требуют отменить запрет говорить с заключенными в СИЗО о пытках

Жалобы направлены в Конституционный суд. Законодательные ограничения несмотря на протесты правозащитников были введены три года назад. С тех пор сотрудники ФСИН могут прерывать беседы членов ОНК с заключенными, мотивируя это тем, что обсуждаются вопросы, не относящиеся к условиям содержания.