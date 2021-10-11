Члены ОНК из Москвы и Санкт-Петербурга требуют отменить запрет говорить с заключенными в СИЗО о пытках

Жалобы направлены в Конституционный суд. Законодательные ограничения несмотря на протесты правозащитников были введены три года назад. С тех пор сотрудники ФСИН могут прерывать беседы членов ОНК с заключенными, мотивируя это тем, что обсуждаются вопросы, не относящиеся к условиям содержания.
2021-10-11T10:32:59+03:00
2021-10-11T10:41:01+03:00
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10:32, 11 октября 2021
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