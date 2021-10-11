Семьи погибших в результате крушения самолета L-410 в Татарстане получат по одному миллиону рублей

Об этом сообщила пресс-служба президента Татарстана. Сегодня в республике день траура по погибшим.
Самолет потерпел крушение накануне утром. Шестнадцать человек погибли, еще шесть пострадали.
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Об этом сообщила пресс-служба президента Татарстана. Сегодня в республике день траура по погибшим.
Самолет потерпел крушение накануне утром. Шестнадцать человек погибли, еще шесть пострадали.
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»