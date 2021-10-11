В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в двадцати общественных местах и МФЦ

Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Речь идет о тесте на антиген к Covid-19, результат которого будет готов за пятнадцать минут. Сделать их, по словам Раковой, можно в том числе в торговых центрах, ГУМе и фудмоле «Депо». Власти обещают, что пройти тестирование смогут все желающие москвичи любого возраста. С собой необходим паспорт.
2021-10-11T10:31:27+03:00
2021-10-11T10:42:57+03:00
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10:31, 11 октября 2021
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