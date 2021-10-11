Источники британской газеты Sun утверждают, что Россия украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для разработки своего препарата «Спутник». В публикации отмечается, что подозрения появились еще в прошлом году, а теперь службы безопасности уверены в том, что формула вакцины AstraZeneca была скопирована россиянами. Российские разработчики центра Гамалеи эти обвинения отрицали. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в ответ предлагал помочь увеличить эффективность вакцины AstraZeneca с помощью российских разработок.

Представители правительства Великобритании отказались комментировать сегодняшнюю публикацию Sun.