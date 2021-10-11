Новые ограничения вводят регионы России из-за коронавируса

Как стало известно около часа назад, в Хакасии для посещения общепита, а также учреждений спорта и культуры теперь необходим сертификат о вакцинации или справка о том, что человек переболел ковидом. Об этом сообщил губернатор региона Валентин Коновалов. Он добавил, что в Республике увеличивается коечный фонд для пациентов с коронавирусом и призвал соблюдать масочный режим.

С сегодняшнего дня в нескольких регионах страны вводится система QR-кодов. Это затронет Архангельскую, Самарскую, Курскую и Воронежскую области, а также Чечню, Кабардино-Балкарию и Татарстан. Кроме того, в Чеченской Республике пожилые люди старше 65 лет переведены на обязательную самоизоляцию. Дистанционное обучение с завтрашнего дня вводится в школах Воронежа, а ВУЗам области местные власти рекомендуют перейти в онлайн-формат. Эта мера коснулась уже десятки школ в нескольких регионах России.

Накануне, в России был установлен суточный рекорд смертности от коронавируса.