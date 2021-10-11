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10:01, 11 октября 2021

Правительство Оренбургской области предложило жителям обменять купленный суррогатный алкоголь на продуктовые наборы

Для того, чтобы получить продовольствие, нужно назвать место, где был ранее куплен поддельный напиток. Стоимость таких наборов, по словам чиновников, выше цены на приобретенный алкоголь.

Всего по состоянию на утро известно о 67 пострадавших и 34 погибших. Их число продолжает увеличиваться. В одном из сел области выявлен новый очаг отравления: там скончались 3 человека. В городе Орск на востоке региона обнаружили 2 крупных склада суррогатного алкоголя. Правоохранители изымают в разных населенных пунктах сотни бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Их также продавали дистанционно. Местные власти уже попросили Роскомнадзор заблокировать несколько сайтов.
В то же время расследование уголовных дел продолжается. Уже задержано несколько подозреваемых.

Первые случаи отравления в Оренбургской области были зарегистрированы в ночь с 6 на 7 октября. С тех пор количество пострадавших увеличивается почти ежедневно. В крови у погибших нашли метанол.


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