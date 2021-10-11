Мировые цены на нефть продолжают обновлять максимумы за последние несколько лет

Смесь Brent за минувшие сутки выросла более чем на полтора процента. Сейчас уровень котировок приближается к восьмидесяти четырем долларам за баррель. Подъему котировок способствует сохраняющийся активный спрос на топливо в условиях ограниченного предложения.
2021-10-11T09:33:05+03:00
2021-10-11T09:35:07+03:00
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09:33, 11 октября 2021
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