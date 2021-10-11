Мировые цены на нефть продолжают обновлять максимумы за последние несколько лет

Смесь Brent за минувшие сутки выросла более чем на полтора процента. Сейчас уровень котировок приближается к восьмидесяти четырем долларам за баррель. Подъему котировок способствует сохраняющийся активный спрос на топливо в условиях ограниченного предложения.