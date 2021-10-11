В США арестован сотрудник американской программы по созданию атомных подлодок

Как сообщает министерство юстиции Соединенных Штатов, ему предъявлены обвинения в попытке продать военные секреты другому государству. Отмечается, что инженер пытался передать карту памяти с закрытыми данными, спрятав ее в сендвич.
2021-10-11T09:32:43+03:00
2021-10-11T09:41:49+03:00
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09:32, 11 октября 2021
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