Почти все центральные российские газеты сегодня сообщили про присуждение Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову

Некоторые издания, в том числе РБК, «Российская газета» и «Московский комсомолец», вынесли сообщение об этом на первые полосы. Единственное из ведущих изданий, в котором «Эхе» не удалось обнаружить публикации о Нобелевской премии Муратову, – это газета «Ведомости».