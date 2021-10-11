Почти все центральные российские газеты сегодня сообщили про присуждение Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову

Некоторые издания, в том числе РБК, «Российская газета» и «Московский комсомолец», вынесли сообщение об этом на первые полосы. Единственное из ведущих изданий, в котором «Эхе» не удалось обнаружить публикации о Нобелевской премии Муратову, – это газета «Ведомости».
2021-10-11T09:32:15+03:00
2021-10-11T09:34:27+03:00
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09:32, 11 октября 2021
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