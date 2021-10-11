В Латвии с сегодняшнего дня вступает чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавируса

Предусмотрены серьезные ограничения для людей, не привитых и не переболевших. В частности, им можно будет совершать покупки только в лимитированном перечне магазинов товаров первой необходимости. Вход в супермаркеты для них запрещен. В выходные и праздничные дни в торговых центрах будут открыты только продуктовые магазины и аптеки.

Все предприятия, как государственного, так и частного сектора, переводятся на удалённый режим работы. Школы продолжат работать очно, но со строгим соблюдением масочного режима.