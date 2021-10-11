Пресс-секретарь президента Филиппин поздравил журналистку Марию Рессу с получением Нобелевской премии мира

Награда стала победой для филиппинцев, чему офис президента Родриго Дутерте «очень рад», сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Гарри Роке. При этом он добавил, что присуждение премии не освобождает журналистку от ответственности перед законом.

Обвинения в «киберклевете» Марии Рессе были предъявлены в начале 2019 года за статью в интернет-издании Rappler, основателем которого она является. Позднее суд признал ее виновной. Ей грозит лишение свободы и штраф.

Ранее президент Филиппин называл возглавляемое лауреаткой СМИ «средством распространения фейк-ньюс» и обвинял в сотрудничестве с ЦРУ США.

Мария Ресса разделила Нобелевскую премию мира с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым. Его в день объявления лауреатов поздравил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал Муратова талантливым, смелым и приверженным своим идеалам.