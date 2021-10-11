Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал разговор с человеком, который передавал ему записи пыток

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал разговор с человеком, который передавал ему записи пыток. Речь идет о белорусском программисте, которого называют именем Сергей. Он говорит, что отбывал срок в одной из колоний и сам наблюдал жестокое обращение со стороны полицейских.

Сергей подчеркивает, что хотел донести правду до людей и надеется, что у него это получилось. С 4 октября Владимир Осечкин публикует видеозаписи пыток заключенных в колониях и других учреждениях ФСИН. По следам публикаций возбуждено несколько уголовных дел.