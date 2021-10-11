Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд приедет сегодня в Москву, несмотря на санкции

Инициатива визита исходила от американской стороны, заверила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Для того чтобы Россия впустила на свою территорию Нуланд, Вашингтон согласился взамен снять ограничения с некоторых россиян. При этом, кто именно исключен из так называемого «черного списка», не уточняется.

В свою очередь главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем Телеграм-канале написал, что речь идет о заместителе департамента по контролю над вооружением внешнеполитического ведомства России Константине Воронцове. О нем же ранее писала газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники. По данным издания, Воронцов отвечает за вопросы разоружения и должен был посетить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, однако с 2019 года не может получить американскую визу.

Виктория Нуланд была внесена в российские санкционные списки два года назад в качестве ответа на американские санкции в отношении ряда российских чиновников и бизнесменов.

Как ожидается, в первой половине недели заместитель госсекретаря США встретится с представителями российского МИДа, у нее также намечены переговоры в других официальных ведомствах. Они обсудят двусторонние, региональные и глобальные вопросы.