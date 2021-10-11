Роскомнадзор запросил интернет-сервис Twitch об утечке, произошедшей 6 октября

Надзорное ведомство требует предоставить данные об объеме личной информации российских пользователей Twitch, которая была скомпрометирована в результате этого инцидента, отмечает газета «Ведомости». При этом, в Роскомнадзоре говорят, что жалоб от российских граждан по факту утечки на сегодняшний день не поступало.