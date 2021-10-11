Футбольная сборная Франции стала победительницей Лиги наций УЕФА

В финале французы переиграли сборную Испании со счетом 2:1.
2021-10-11T08:34:00+03:00
2021-10-11T08:47:10+03:00
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08:34, 11 октября 2021
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