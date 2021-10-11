В Приморье вводится обязательная вакцинация от коронавируса

Формально она касается отдельных категорий граждан, однако список их чрезвычайно широк: от работников образования, здравоохранения и соцзащиты до тех, кто заняты в промышленности, энергетике, ЖКХ и других направлениях. Прививку должны будут сделать и чиновники. Планируется вакцинировать не менее 80% от общей численности сотрудников предприятий и учреждений.