Власти Грузии заявляют, что состояние здоровья бывшего президента страны Михаила Саакашвили в порядке

В заявлении пенитециарной службы говорится, что информация об ухудшении самочувствия Саакашвили не соответствует действительности. Накануне личный врач политика, который продолжает голодовку в Руставской тюрьме, заявил, что состояние его ухудшилось. Он с трудом ходит и говорит.