Визит Нуланд в Москву стал возможен благодаря исключению одного из российских дипломатов из санкционных списков

Сегодняшний визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву стал возможен благодаря исключению одного из российских дипломатов из санкционных списков. Об этом рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ранее в прессе упоминалось, что МИД требует пустить в США специалиста ведомственного департамента нераспространения и контроля над вооружениями Константина Воронцова.

Нуланд проведет в Москве трехдневные переговоры по двусторонним региональным и глобальным вопросам.