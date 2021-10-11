Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан вводится в Приморье и в Еврейской автономной области

В Крыму с этого дня начинают действовать новые ограничения из-за коронавируса, сообщила региональный министр труда Елена Романовская.

Работодателей, у которых вакцинировано менее 80% сотрудников, обяжут тестировать на коронавирус непривитых работников за свой счет.