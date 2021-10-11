В Татарстане сегодня день траура по 16 погибшим в авиакатастрофе

На борту принадлежащего Мензелинскому аэроклубу судна накануне находились 22 человека, в том числе и гости из других регионов, которые приехали в Татарстан для того, чтобы потренироваться в прыжках с парашютом.

Одному из погибших сертификат на прыжок с парашютом подарила на день рождения супруга. Она поехала в клуб вместе с ним, но осталась на земле. Изначально совершить прыжок совместно со своим братом должен был еще один человек, но он не успел написать заявление на полет и не попал на борт.

Связь с легкомоторным самолетом L-410 пропала почти сразу после взлета. Перед столкновением с землей пилоты доложили об отказе одного из двигателей и запросили вынужденную посадку. Сесть они не смогли: самолет разбился.

Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина приостановит сотрудничество с татарстанским аэроклубом на время расследования причин крушения самолета. Космонавты ранее проходили там тренировки с использованием местной авиатехники.