Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев уверен, что нет смысла вести переговоры с нынешним руководством Украины. Соответствующие тезисы он изложил в своей статье в газете «КоммерсантЪ».

Президент Владимир Зеленский с момента прихода к власти серьезно поменял свою как политическую, так и нравственную ориентацию, уверен Медведев. По его словам, нынешний руководящий состав страны видит основной целью лишь получение личной выгоды. А при участии в переговорах и заключении международных соглашений украинские власти лгут и в последствие отказываются от ранее принятых решений. Эти и другие факторы говорят о том, что России нет смысла сотрудничать с сегодняшней Украиной, заключает Дмитрий Медведев.

Между тем украинский глава Владимир Зеленский неоднократно выступал за встречу и диалог с российским коллегой. Так, последние предложения звучали со стороны Украины в апреле этого года. Тогда Зеленский в качестве места называл Донбасс. До этого он также предлагал провести переговоры на европейских площадках. Однако Владимир Путин ни одного предложения так и не принял.

Дмитрий Медведев также выражает уверенность, что попытки Украины получить членство в НАТО и Евросоюзе эфемерны и беспочвенны.