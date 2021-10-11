В Грузии день траура по погибшим при обрушении дома

В связи с трагическими событиями премьер-министр страны выразил свои соболезнования и пообещал оказать семьям умерших и пострадавших всю необходимую помощь.

Кроме того, до вторника в Грузии приостановлена подготовка ко второму туру выборов в местные органы власти, которые намечены на конец октября. Из-за трагедии в Батуми в грузинской столице также отменено проведение традиционного праздника сбора урожая, а 160 тысяч долларов, которые были выделены на его проведения, переведут в Фонд помощи семьям погибших.

ЧП в Батуми произошло в минувшую субботу. В одном из жилых домов города обрушился подъезд. Спасатели извлекли из-под завалов тела 9 человек.

Местная полиция полагает, что причиной обрушения стали некачественные ремонтные работы, из-за которых была повреждена несущая стена. Уже задержаны трое подозреваемых — собственник квартиры на первом этаже и рабочие, которые делали там ремонт.

Ряд стран выразили Грузии соболезнования в связи с трагическими событиями.