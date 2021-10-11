Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест дезинфектора по так называемому «арбузному делу»

Адвокат обвиняемого Антона Котова настаивает на том, что у органов следствия недостаточно доказательств вины подзащитного.

Сотрудника службы дезинфекции арестовали месяц назад за нарушения при обработке магазина «Магнит» в Москве. В этом супермаркете был куплен арбуз, якобы которым смертельно отравились двое человек. Но защита утверждает, что получить летальную дозу использованного там инсектицида практически невозможно.

Адвокат ссылается при этом на эксперимент, снятый на видео уральским коллегой Котова. Тот специально съел арбуз, замоченный в точно таком же веществе, при этом с экспериментатором ничего не произошло.

Защитник также напомнил, что некоторые жильцы домов, располагавшихся неподалеку от «Магнита», поступили в больницу с подобными симптомами, но продукты в этом супермаркете они не покупали. Ранее суд заключил Котова под стражу до 10 ноября. Однако вину он не признает.

Максимальное наказание, которое грозит Котову на данный момент — 10 лет лишения свободы.