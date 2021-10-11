Тверской суд начнёт рассмотрение по существу иска политика Алексея Навального к Генпрокуратуре и Роскомнадзору

Оппозиционер, находящийся за решёткой, оспаривает блокировку своего сайта и ресурсов соратников. Иск в суд Алексей Навальный направил месяц назад. Политик попросил признать действия Роскомнадзора, а также требование Генпрокуратуры о блокировке сайтов, связанных с оппозиционером, незаконными.

Навальный подчеркнул, что действия ведомств нарушают его права и свободы, он добивается, чтобы их уведомления и требования были отозваны. В ходе предварительной беседы по иску выяснилось, что прокуратура нашла больше 170-ти ресурсов в интернете, связанных с политиком, и потребовала их заблокировать. В том числе это страницы в соцсетях, включая Facebook, Instagram и Twitter, а также каналы в мессенджере Telegram, ролики на сервисе YouTube и сайты отдельных проектов.

По мнению прокуратуры, эти ресурсы используются цитата «для пропаганды деятельности и реализации мероприятий» структур Навального, признанных экстремистскими. В списке ведомства также указаны сайты проекта «Умное голосование» и личные страницы политиков Любови Соболь, Леонида Волкова и Олега Степанова.

Apple и Google по требованию Роскомнадзора во время недавних выборов в Госдуму удалили из магазинов для российских пользователей приложение «Навальный» со списком «Умного голосования». Кроме того Google заблокировал соответствующий документ в Google Docs, а сервис YouTube — видео с рекомендациями проекта. Позже Google вернул приложение.