В США арестованы военный инженер и его жена, которых подозревают в попытке продать за рубеж секретные данные

В сообщении министерства юстиции говорится, что фигурант Джонатан Тойби спрятал в бутерброде с арахисовым маслом карту памяти, а на ней были данные, связанные с реакторами для атомных подводных лодок. Какой именно стране предназначалась эта информация, не уточняется.